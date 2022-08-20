القومى للحوكمة: تنمية الموارد البشرية ركن أساسى لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية

عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة تعريفية عن التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لطلاب التدريب الصيفى من كلية العلوم وهندسه البترول والتعدين من مختلف جامعات مصر المتدربين بمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن الاستثمار فى العنصر البشرى من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشرى استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال فى كل خطة تنمية فى أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.

وأشارت شريف إلى جهود المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لتعزيز المعارف والمهارات والقدرات التنافسية تحقيقاً لرؤية مصر 2030، موضحة أن الندوة تهدف إلى التعرف علی مفهوم التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 وأثرها علی أهداف المؤسسة، لافتة إلى مشاركة (192) طالبا فى الندوة.

وخلال الندوة أكدت رضوى محسن نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، على أهدف التنمية.

المستدامة كإنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030 وكذلك تعمل على التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتناولت الندوة عدة محاور مفهوم التنمية المستدامة، أهداف التنمية المستدامة، استراتيجية 2030، إلى جانب مفهوم التخطيط الاستراتيجي، مفهوم الإدارة بالأهداف، علاوة على علاقة التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 بأهداف المؤسسة، بالإضافة إلى التطبيق العملى علی أهداف المؤسسات.