معهد الحوكمة: تدريب لتطوير قدرات الموظفين لمواجهة الاحتياجات المستقبلية

كتبت أسماء أمين

عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي ل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ورشة عمل بعنوان "التعلم المؤسسي لاستدامة وتعزيز الحوكمة المؤسسية"، لمجموعة من العاملين بمختلف الجهات والوزارات ودواوين المحافظات، وافتتح ورشة العمل المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأدارها الدكتور علاء جراد، عميد البرامج الأكاديمية، كلية آل مكتوم للدراسات العليا، اسكتلندا.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أهمية التدريب وتطوير قدرات الموظفين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، كما يساهم التدريب في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، موضحة أن البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد تأتي في ضوء رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، وتهدف هذه البرامج التدريبية إلى دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والانتقال الأخضر.

وأشارت "شريف"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى حرص المعهد على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.

وأوضحت "شريف"، أن ورشة العمل التي عقدها المعهد بعنوان "التعلم المؤسسي لاستدامة وتعزيز الحوكمة المؤسسية" تهدف إلى التعرف على أنواع ومستويات التعلم، وتحويل عملية التحول الفردي الى تعلم مؤسسي، والتعرف على تطبيقات التعلم المؤسسي في الحوكمة المؤسسية، وأفضل الممارسات في الحوكمة ورسم مسار للتعلم الفردي والمؤسسي من خلال التجربة الإنجليزية، مشيرة إلى مشاركة عدد 50 مشترك بورشة العمل من العاملين بجهات حكومية مختلفة، كما شهدت الورشة مشاركات من محافظات الفيوم والبحيرة والشرقية.