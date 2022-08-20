الغرفة الأمريكية تناقش أهمية blockchain كمستقبل للتكنولوجيا الرقمية

كتب عبد الحليم سالم

تناقش غرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن عبر البث المباشر، كيفية تتبع أصول الأعمال، وأهمية blockchain كمستقبل للتكنولوجيا الرقمية وذلك يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحاضر فيها، جيرى كومو نائب رئيس شركة آى بى إم، حول أحدث الاتجاهات والتحديثات فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا سريعة التطور، بجانب هيلارى كرو، نائب رئيس الغرفة الأمريكية بواشنطن للبرامج.

تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" هى إحدى التقنيات التى أتاحها التوزيع العالمى لقدرة الحوسبة. ببساطة، تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" هى دفتر الأستاذ الرقمى الذى يتم فيه تسجيل المعاملات.

يتم تطبيق تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" الأساسية فى العديد من المواقف من تحفيز إدراج مصادر الطاقة المتجددة فى شبكات الطاقة بعد أن تجاوزت تطبيقها الأصلى فى نطاق العملة المشفرة. وبالتالى تقلل الانبعاثات فى صناعة الشحن العالمية وتمكن البنوك من أداء التحويلات بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

أشارت الغرفة على موقعها الرسمى أن ذلك ياتى ضمن البرامج الجديدة التى تطلقها الغرفة هذا العام كجزء من سلسلة Fast Forward لمؤسسة غرفة التجارة الأمريكية، والتى تهدف لتزويد المهتمين بالمعلومات والاتجاهات المهمة التى ستساعد الشركات على التخطيط لما هو قادم.

أوضحت أن Tech Forward هى سلسلة شهرية جديدة عبر الإنترنت تركز على التقنيات المعقدة بما فى ذلك metaverse وblockchain والحوسبة الكمومية والمزيد، حيث سيساعد الخبراء فى إزالة الغموض عنهم، وكيفية العمل، وتأثيرهم المحتمل عبر الصناعات، وكيف يمكن لأصحاب العمل الاستفادة من هذه التقنيات أثناء التخطيط للمستقبل.