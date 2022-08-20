اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطيران العراقي يستهدف أوكارا لداعش في سلسلة جبال حمرين

السبت، 20 أغسطس 2022 11:09 ص
الطيران العراقي يستهدف أوكارا لداعش في سلسلة جبال حمرين الطيران العراقى- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، استهداف طائرات القوة الجوية أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات بوزارة الداخلية وبالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب رصدت تحركات للعناصر الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

وأشار البيان إلى أن الوكالة وخلية الاستهداف زودت طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد قيادات مهمة لعصابات "داعش" الإرهابية في هذا المكان، حيث وجهتها بمنطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين.

 


الطيران العراقي

داعش

جبال حمرين

العراق

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