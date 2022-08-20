الشباب أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى.. تعرف على الأسباب

كتبت إيناس البنا

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مؤلم وغير مريح في المفاصل والعظام، ويعتقد عادة أنه يؤثر على كبار السن، ومع ذلك أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الشباب معرضون بشدة لخطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

ووفقا لموقع "timesnownews" يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي نهاية العظام ويجعل الحركات صعبة مع تفاقم الحالة، كما أنه يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الأوعية الدموية الدماغية، بما في ذلك مرض القلب التاجي والسكتة الدماغية، وهو أعلى بـ 2.35 مرة من كبار السن.

ما الذي يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي عند الشباب؟

على الرغم من عدم معرفة السبب العلمي لالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى الشباب إلا أن الأطباء يعزون عادةً أسلوب الحياة غير الصحي الذي يساهم في تفاقم هذه الحالة.

وتشمل العوامل العديدة التي يجب ملاحظتها هي:

العامل الوراثي:

إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فإن أي شخص، الشاب أو المسن، معرض لخطر متزايد من المعاناة منه.

التدخين:

تدخين السجائر وتعاطي التبغ يزيدان من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى الشباب.

السمنة:

زيادة الوزن والسمنة هي أيضًا من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى معاناة العظام والمفاصل عند الشباب.

ما هي علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة بطيئة الحركة وتتفاقم مع تقدم العمر، لذلك عندما تبدأ في الأيام الأولى يمكنك أن تشعر بالأعراض التالية في الجسم:

انتفاخ في المفاصل والعظام.

التعب الشديد والإرهاق.

الحُمى.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.

الضعف الذي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.

للتغلب على المخاطر يُنصح دائمًا بضرورة أن يعيش الشباب أسلوب حياة صحيًا ومناسبًا حتى لا يحدث أي مرض آخر باستثناء التهاب المفاصل.

ويوصي الأطباء بتناول نظام غذائي صحي وموسمي ومغذٍ يشمل الفواكه والخضراوات وجميع أنواع الأطعمة والحبوب للعناية بتغذية الجسم.

كذلك الإقلاع عن التدخين وشرب الكحوليات المفرطة التي يمكن أن تؤثر على العظام.

ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية بانتظام حتى يحافظ الجسم على لياقته ويعزز عملية التمثيل الغذائي.