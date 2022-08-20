السجن 5 سنوات لقهوجى تسبب فى سقوط أجزاء من عقار للتنقيب عن آثار بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب، بالسجن 5 سنوات للمتهم "م.ع.م " قهوجي لاتهامه بالتنقيب عن الآثار.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2242 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة اللبان، بأنه حال تلقي بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بشارع علي بك الكبير، وبالاتنقال والصعود لسطح العقار المجاور لمناظرة الأجزاء المتساقطة تبين وجود أعمال حفر عبارة عن حفرة كبير تصل إلي 4 مترا تقريبا وادوات تنقيب والمتهم "م.ع.م" قهوجي هو مرتكب الواقعة ، وتبين من معاينة مفتيشي الآثار أن العمق يمتد الي سرداب افقي تحت الارض وهو حفر خلسه بقصد للتنقيب عن الآثار ولا يوجد شواهد أثرية تم إخراجها وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها علي المتهم.