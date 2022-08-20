السجن 15 سنة لكوافيرة والمؤبد لعامل قتلا زوجها في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، اليوم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم «رئيس المحكمة»، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام «رئيساً»، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي، بمعاقبة كل من «ألفت.ك.ف»، 48 سنة، كوافيرة، بالسجن المشدد 15 سنة، و«رجب.م.م» 41 سنة، عامل جمع قمامة، بالسجن المؤبد، لإدانتهما بقتل زوج الأولى «عاطف ف ر» 50 سنة، وذلك في القضية رقم 28964 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1711 كلي الفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 1 مايو 2021، حينما عثر أهالي عزبة رأفت بنطاق الوحدة المحلية بدمو في نطاق مركز شرطة الفيوم، على جثة خمسيني مذبوحاً ومصاباً بجروح وطعنات متفرقة في الرقبة والوجه واليد اليسرى، وعلى بعد خطوات منه تروسيكل خاص به، ومحفظته الشخصية.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان العثور على الجثة، وتبينّ أنّها لشخص يدعى «عاطف ف ر» ومقيم كفور النيل، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تشكيل فريق بحث لحل لغز الجريمة، وتبينّ أنّ وراء ارتكابها عامل علي علاقة بزوجة المجني عليه والذي يسكن في المنزل المقابل لمنزله، بتحريض من زوجة المجني عليه، لشعورها بالضيق منه لرفضه مساعدتها في سداد ديونها رغم امتلاكه المال.

ووضع العامل خطة محكمة بمساعدة زوجة المجني عليه التي أخبرته بتحركات زوجها، بينما اشترى العشيق سكيناً جديداً واستدرج المجني عليه الذي كان يعمل سائق تروسيكل، بحجة شراء أخشاب من إحدى القرى المجاورة، واستدرجه لمكان بعيد عن أعين البشر، وذبحه من الخلف ثم سدد له عدة طعنات في الرقبة والوجه واليد أثناء مقاومة المجني عليه له، ثم ألقى جثته في مستنقع مياه وفر هارباً.

وألقت قوات الأمن القبض على الجناة، وأحالت النيابة الواقعة الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.