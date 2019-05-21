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لو مريض ربو تحسسي .. ابتعد عن العطور والغبار وبلاش بخور

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:30 ص
لو مريض ربو تحسسي .. ابتعد عن العطور والغبار وبلاش بخور أزمات الربو
كتبت هند عادل
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الربو التحسسي هو أكثر أنواع الربو شيوعًا ،حيث يعاني حوالي 90٪ من الأطفال المصابين بالربو من الحساسية، مقارنة بحوالي 50٪ من البالغين المصابين بالربو، تظهر أعراضه  بعد استنشاق أشياء تسمى مسببات الحساسية  مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو العفن،وتزداد حده نوبات الربو التحسسىبعد ممارسة الرياضة في الهواء البارد أو بعد استنشاق الدخان أو الغبار أو الأبخرة ،حسبما ذكر موقع" .webmd"

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ما هي الحساسية

مهمة جهاز المناعة هي حمايتك من البكتيريا والفيروسات، وفى حاله الإصابه بالحساسيه يعمل جهاز المناعة بشدة، ويهاجم كل شيء سواء ضارأوغير ضار  مثل حبوب اللقاح ،مما يجعل الجسم ينتج مواد كيميائية تسمى الأجسام المضادة مثل الهستامين  والتي تسبب تورم والتهاب و سيلان الأنف وحكه بالعين وعطس

ماذا تعرف عن الربو التحسسى

الأشخاص الذين يعانون من الربو التحسسى يكون  مجرى الهواء لديهم  أكثر حساسية لبعض المواد المثيرة للحساسية، وبمجرد وصوله إلى الجسم، يقوم الجهاز المناعي بفرط رد الفعل و تشديد العضلات حول الشعب الهوائية مما يؤدى إلى التهابها وامتلائها بالمخاط السميك.

ما_هو_علاج_الكحه_الناشفه
 

اعراض الاصابه بالربو التحسسى

- كحه

-أزيز بالصدر

-قصر  النفس

-التنفس بسرعة

ضيق الصدر 

مسببات الربو التحسسى

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- حبوب اللقاح المنبعثة من الأشجار

- جراثيم العفن والشظايا

- وبر الحيوانات من الشعر أو الجلد أو الريش واللعاب

-الغبار

-الصراصير

-الدخان المنبعث من  الشموع أو البخور أو الألعاب النارية

-تلوث الهواء

-الهواء البارد

-ممارسة الرياضة  في الهواء البارد

-روائح كيميائية قوية 

-أبخرةالعطور، معطرات الجو، أو غيرها من المنتجات المعطرة

 

 


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