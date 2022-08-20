اليوم السابع
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الداخلية تضبط 203 قطع سلاح و249 قضية مخدرات

السبت، 20 أغسطس 2022 12:00 م
الداخلية تضبط 203 قطع سلاح و249 قضية مخدرات حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 203 قطع سلاح نارى، 249 قضية مخدرات وتنفيذ 88326 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 18 متهم لعدد 9 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7183 حكما قضائيا متنوعا.

 


اسلحه ناريه

حمله امنيه

مخدرات



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