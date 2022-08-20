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الداخلية تخمد حريق كارفور الإسكندرية.. وتؤكد: التكييف وراء اشتعال النيران

السبت، 20 أغسطس 2022 04:51 م
الداخلية تخمد حريق كارفور الإسكندرية.. وتؤكد: التكييف وراء اشتعال النيران حريق كارفور
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بتاريخ اليوم 20 أغسطس، من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية في الإسكندرية وإخماده، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجارى من الخارج، وامتد إلى "مظلة" خاصة بإحدى البوابات، وتمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
وأكدت وزارة الداخلية عدم وجود إصابات، أو تأثر المبنى بحريق أحد المراكز التجارية في الإسكندرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بتاريخ اليوم 20 الجارى، من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده.. وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجارى من الخارج إمتد إلى "مظلة" خاصة بإحدى البوابات.. وتم السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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