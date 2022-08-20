جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم /السبت/ بوزارة الخارجية السودانية، برئاسة وكيل الوزارة السفير دفع الله الحاج علي؛ لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة في حشد الدعم الدولي والإقليمي لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق من البلاد، والذي شارك فيه الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني الفريق شرطة عثمان عطا مصطفي ، والذي قدم عرضا مفصلا عن الأضرار جراء السيول .



وأوضحت وزارة الخارجية بالسودان - في بيان اليوم - أن الإجتماع ناقش الخطوات العملية للتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات العون والغوث الإنساني الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ، لحشد دعمها والإستعانة بإمكاناتها و خبراتها، لا سيما في توفير الإحتياجات العاجلة المتمثلة في معينات الإيواء وتوفير المواد الغذائية والادوية والأمصال للمتضررين.