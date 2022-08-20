الخارجية السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقاً بالعاصمة الصومالية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الوزارة على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال الشقيق.وفق سفارة السعودية.

وكانت الكويت قد أدانت الهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية (مقديشو) وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم، مشددة على الموقف المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يشار إلى أنه قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا بينهم رجال أعمال ومالك الفندق، في هجوم شنه مسلحو حركة الشباب المسلحة على أحد فنادق العاصمة الصومالية مقديشو أمس.