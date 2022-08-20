التصريح بدفن شقيقين لقيا مصرعهما داخل حفر لتوصيل المياه بأخميم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى موظف بإحدى شركات البترول وشقيقه العامل مصرعهما داخل حفرة دائرة على طريق سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز أخميم وذلك أثناء قيامهما بأعمال الحفر لتوصيل المياه لكافتريا ملكهما من مياه الخط الرئيسى على طريق سوهاج البحر الأحمر.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوفاة شقيقين داخل حفرة انهارت عليهما على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر وتم إستخراجهما ونقلهما للمستشفى المركزى بأخميم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنهيار حفره علي شخصين بطريق " سوهاج البحر الأحمر " دائرة مركز أخميم.

إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ البري تبين أنه أثناء قيام كل من إبراهيم ع ح 47 سنة موظف بشركة بترول وشقيقه أحمد ع ح 42 سنة عامل ويقيمان دائرة المركز بحفر حفره أبعادها غير منتظمة وبعمق حوالي 3 أمتار لتوصيل المياه لكافيتريا ملكهما من خط المياه الرئيسي علي طريق سوهاج البحر الأحمر " دائرة المركز " إنهارت الحفره عليهما.

تم استخراجهما ونقلهما لمستشفى أخميم المركزي وتوفيا أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهما وأفاد شقيقهما المدعو محمد ع أ 50 مزارع ويقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهه الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثتين.