اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن جثة رضيع سقط عليه جزء من سقف منزل بجرجا سوهاج

السبت، 20 أغسطس 2022 09:04 ص
التصريح بدفن جثة رضيع سقط عليه جزء من سقف منزل بجرجا سوهاج جثة _ أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى جرجا العام طفلا يبلغ من العمر عامين، إثر سقوط جزء من السقف المشيد بالأخشاب وأفلاق النخيل مما أدي لوفاته، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نتيجة إصابته " بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل سقط عليه جزة من سقف المنزل بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، وتم نقل الجثة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول الطفل "محمد س ع" عامين إلى  مستشفي جرجا العام ويقيم  دائرة مركز جرجا " جثة هامدة " ادعاء سقوط جسم صلب عليه.

وبسؤال والده المدعو سمير ع أ 40 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه جزء من السقف المشيد بالأخشاب وأفلاق النخيل مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

جرجا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة