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الإليزيه: ماكرون يزور الجزائر الأسبوع المقبل لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين

السبت، 20 أغسطس 2022 04:30 م
الإليزيه: ماكرون يزور الجزائر الأسبوع المقبل لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين ماكرون
إبراهيم حسان

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أعلن الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يزور الجزائر الأسبوع المقبل لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي اندلعت فى بعض الولايات، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى، اليوم السبت، السيد رئيس الجمهورية، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، قدم له فيها تعازيه في ضحايا الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن".

ومن جهة ثانية تناول الرئيسان ملفات التعاون الثنائي بين البلدين ولاسيما جدول أعمال الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى الجزائر.


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