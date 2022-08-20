الأوقاف تعقد أول 4 مقارئ قرآنية للسيدات المتقنات لحفظ القرآن الكريم.. صور

كتب على عبد الرحمن

انطلقت اليوم السبت، أول أربعة مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية ـــ المنوفية ـــ الإسكندرية - الشرقية)، حيث عُقدت المقرأة اليوم السبت عقب صلاة العصر بمصلى السيدات.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع.

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت ، والأداء المنضبط.

وأطلقت الوزارة البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط 5189 مسجدًا، وجار الاستمرار فى اعتماد العديد من المساجد المشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى جميع مناطق الجمهورية .