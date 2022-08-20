اعترافات لص الهواتف المحمولة بالموسكى: "كسرت باب محل وسرقت 11 تليفون"

كتب سليم على

اعترف عاطل أمام نيابة الموسكى الجزئية، بسرقة الهواتف المحمولة عن طريق كسر باب المحال، لافتا إلى تتبع محل بمنطقة البساتين وعقب انتهاء فترة العمل توجه للمحل وتمكن من كسر الباب وسرق 11 هاتفا وفر هاربا.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا تتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبحوزته عدد (11) هاتفا محمولا ماركات مختلفة "جميعهم مجهولين المصدر".

بمواجهته أمام اللواء علاء بشندي بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الباب" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهواتف واتهمه بالسرقة.