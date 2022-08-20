استطلاع: ليز تروس ستفوز بهامش كبير بزعامة المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس هي الأقرب للفوز بسباق زعامة حزب المحافظين بهامش حاسم أمام منافسها، وزير الخزانة السابق، ريشى سوناك الشهر المقبل.

وتقدمت وزيرة الخارجية بفارق 32 نقطة على منافسها ريشي سوناك في الاستطلاع. ورغم أن الفجوة تقلصت بين المرشحين لخلافة بوريس جونسون - حيث تقدمت تروس بفارق 38 نقطة في الاستطلاع الأخير - لكنها لا تزال على وشك الفوز بهامش كبير.

ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع "يوجوف" أن 66 ٪ من أعضاء الحزب سيصوتون لصالح تروس بينما يدعم 34 ٪ سوناك ، بعد استبعاد الناخبين الذين قالوا إنهم لا يعرفون لمن سيصوتون أو أنهم لن يصوتوا.

كما أظهر الاستطلاع أن أعضاء حزب المحافظين ما زالوا يفضلون بوريس جونسون، رئيس الوزراء المنتهية ولايته ويعتقدون أن الإطاحة به كانت خطأ. إجمالاً ، قال 55٪ أن نواب حزب المحافظين كانوا مخطئين في إجبار جونسون على الاستقالة ، بينما قال 40٪ إنهم كانوا على حق.

وخلص الاستطلاع إلى أنه إذا كان جونسون لا يزال في المنافسة إلى جانب سوناك وتروس ، فإن 46 ٪ سيصوتون لجونسون ، و 24 ٪ لتروس و 23 ٪ لسوناك.