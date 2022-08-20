ارتفاع عدد الإصابات إلى 5 أشخاص فى حريق كارفور بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أنه تم إخماد الحريق الذى اندلع بكارفور سيتى سنتر، فور اندلاعه وجارى حصر الخسائر الناتجة عن الحادث، موضحًا أنه لا يوجد أى أصابات خطيرة، ويوجد فقط 5 حالات إصابات بسيطة.

وأضاف أنه فور اندلاع الحريق تم التوجيه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبًا لأى تداعيات.

وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، منذ قليل، بموقع حادث اندلاع حريق بكارفور سيتى سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للوقوف على آخر تداعيات الموقف، عقب توجيهات المحافظ العاجلة لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان الحادث فور وقوعه.

من الجدير بالذكر أنه باشر عملية إخماد الحريق اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، وقد تواجد بمكان الحادث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والذى تصادف وجوده بالإسكندرية وحرص على متابعة الموقف عن قرب.