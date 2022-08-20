اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 05:56 م
أكرم القصاص
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اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيارة نقل فرغت حمولة مخلفات بمحور عدلى منصور

السبت، 20 أغسطس 2022 05:56 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيارة نقل فرغت حمولة مخلفات بمحور عدلى منصور رفع مخلفات من محور عدلى منصور
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال إحدى سيارات  النقل الثقيل على إثر قيام سائقها بإفراغ حمولتها من المخلفات ونواتج تطهير بمطلع محور عدلي من ناحية طريق دمو (حديقة الشلال)، مما تسبب في إعاقة الحركة بمطلع المحور.

انتقل فريق من إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وفي حضور هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والعقيد مدحت قرني وكيل إدارة المرور ومسؤولى الطرق والكباري، حيث تبين من المعاينة على الطبيعة وجود تراكم مخلفات ناتج تطهير على مطلع الكوبرى، تم عمل كردون أمنى على الموقع " بشكل مؤقت"،  حيث تم رفع المخلفات وكشط الطين من الطريق وازالة كافة المعوقات على المحور وفتح الطريق واعادة تسيير حركة المرور، باستخدام معدات الوحدة المحلية لقرية شريف باشا  وهيئة الطرق ، فضلاً عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد  السائق والسيارة.


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