اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 10:31 م
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إصابة 4 أطفال بجروح متفرقة عقرهم كلب مسعور بمدينة دسوق في كفر الشيخ

السبت، 20 أغسطس 2022 10:28 م
إصابة 4 أطفال بجروح متفرقة عقرهم كلب مسعور بمدينة دسوق في كفر الشيخ كلب - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 4 أطفال بجروح متفرقة عقرهم كلب مسعور بمدينة دسوق وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام.

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ بلاغًا من الأهالى بوجود 4 أطفال مصابين بعد أن عقرهم كلب بمدينة دسوق، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام

وتبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من سلامة السيد سلامة 5 سنوات، ورضوى السيد سلامة، عامين، والسعيد عزمى السيد 4 سنوات، وزغلول السيد على 12 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإعطائهم مصل الكلب، ويتم متابعة حالتهم بالمستشفى.

وقال السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه كلف إدارة الطب البيطرى بالتنسيق مع الشرطة لتشكيل حملة للتخلص من الكلاب الضالة فى شوارع مركز ومدينة دسوق، والبحث عن الكلب المسعور والتخلص منه فى أسرع وقت لتفادى وقوع إصابات أخرى بين الأطفال والمواطنين عمومًا.

 


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