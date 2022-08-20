أمن الشرقية يلقى القبض على متهمين بقتل عامل بسبب رفضه خطوبة ابنته

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مباحث الشرقية، من فك لغز العثور على جثة عامل، إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية عليه بطريق بهنباى.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا، بتلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغا بمقتل "حسين. ا. ل" 43 عاما عامل كهربائى إثر إصابته بـ 3 أعيرة نارية على يد مجهولين أطلقا عليه النار ولاذا بالفرار، مستقلين دراجة نارية، وذلك أمام كوبرى عزبة حنا بطريق "بهنباى - الزقازيق".

على الفور، تشكل فريق بحث جنائى، وأكدت التحريات أنه وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجل شقيقته، لرفض المجنى عليه خطبة ابنته للأخير، كما ألقت القبض على زوجة المجنى عليه، للتحقيق معها بشأن اتهامها بمعاونتها للمتهمان.

ألقى الرائد محمد صدقى، رئيس مباحث مركز الزقازيق، القبض على المتهمان والزوجة، واعترفوا بترصدهم للمجنى عليه، أثناء عودته إلى منزله حيث تواجدا ناحية كوبرى عزبة حنا تزامنا مع وصول المجنى عليه مستقلاً سيارة ميكروباص أجرة وبمجرد نزوله، قام أحدهما بمناداته باسمه وما أن التفت إليهما أطلقا عليه طلقة نارية أصابته فى عنقه وسقط على الأرض ثم أطلقا عليه عيارين ناريين بالصدر والقلب ما أدى لوفاته فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.