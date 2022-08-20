أعراض بتقول لك عندك ضربة شمس.. تعرف عليها

كتبت نهير عبد النبى

ضربة الشمس هي حالة ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، وعادةً ما تكون نتيجة التعرض لفترات طويلة أو المجهود البدني في درجات الحرارة المرتفعة، وتتطلب ضربة الشمس علاجًا طارئًا، ويمكن أن تؤدي ضربة الشمس غير المعالجة إلى إتلاف الدماغ والقلب والكليتين والعضلات بسرعة، ويزداد الضرر سوءًا كلما طال تأخر العلاج، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة أو الوفاة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أعراض ضربة الشمس هى:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تغير الحالة العقلية أو السلوك. يمكن أن ينتج الارتباك والإثارة، والتداخل في الكلام، والتهيج، والهذيان، والنوبات المرضية، والغيبوبة عن ضربة الشمس.

- تغير في التعرق، في حالة ضربة الشمس الناجمة عن الطقس الحار، ستشعر بشرتك بالحرارة والجفاف عند لمسها، ومع ذلك في حالة ضربة الشمس التي تسببها التمارين الشاقة قد تشعر بجفاف بشرتك أو رطوبتها قليلاً.

- استفراغ وغثيان. قد تشعر بالغثيان أو القيء في معدتك.

- جلد ملتهب قد يتحول لون بشرتك إلى اللون الأحمر مع ارتفاع درجة حرارة جسمك.

- تنفس سريع قد يصبح تنفسك سريعًا وضحلاً.

- تسارع معدل ضربات القلب قد يزداد نبضك بشكل كبير لأن الإجهاد الحراري يضع عبئًا هائلًا على قلبك للمساعدة في تبريد جسمك.

- صداع الراس.

وفى حالة إصابة الشخص بضربة الشمس ينصح بالآتى:

- اجعل الشخص في الظل أو في الداخل.

- قم بإزالة الملابس الزائدة.

- قم بتبريد الشخص بأي وسيلة متاحة ضعه في حوض ماء بارد أو دش بارد ، ضع أكياس ثلج أو مناشف باردة ومبللة على الشخص، الرأس والرقبة والإبطين والفخذ.