فى موجة الحر.. تعرف على الفرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحرارى

فاطمة ياسر

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وبدء موجة من الحر الشديدة، تزداد فرص الإصابة بضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى نتيجة للتعرض لأشعة الشمس الشديدة، وخلال التقرير المنشور عبر موقعى "STEP TO HEALTH" و"newscientist"، سنتعرف على الفرق بينهما وطرق تجنب الإصابة.

أوضح التقرير أن الإجهاد الحرارى يصاب به الشخص نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم وتصل لـ40 درجة مئوية، وعادة ما تتضمن أسباب الإجهاد الحرارى مزيجًا من ارتفاع الرطوبة والنشاط البدنى المكثف، وأعراض الإجهاد الحراري هي، التعرق الشديد، و شحوب وبرودة الجلد، و سرعة نبضات القلب، وتشنجات العضلات، و الدوخة، الصداع، والشعور بالقيء، ويصبح البول داكن بسبب الإصابة بالجفاف.

أما عند الإصابة بضربة الشمس تزداد فرص الإصابة والشعور بالدوخة، والصداع والهبوط والإغماء، وفقدان الوهي وعدم القدرة علي التركيز، وضيق شديد في التنفس، وهذا عكس الإجهاد الحراري، ولذا فضربة الشمس تعد أخطر من الإجهاد الحراري لأنها في حالة إهمالها قد تتسبب في وفاة الشخص.

وقدم التقرير، بعض النصائح التي يجب القيام بها عند إصابة أي شخص بضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، وتتم عن طريق التالي:

- جلوس الشخص المصاب في مكان بارد.

- تناول الكثير من الماء والسوائل الباردة لترطيب جسمه.

- تهوية المكان الذي يجلس فيه الشخص.

- التخلص من الملابس الضيقة واستبدالها بأخرى واسعة.