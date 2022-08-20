أخبار الاقتصاد اليوم: بتخفيض 40%.. الصناعة تعلن طرح 1000 وحدة صناعية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 20-8-2022 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها إعلان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد وهي "قنا– أسيوط – أسوان"

بتخفيض 40%.. وزارة الصناعة تعلن طرح 1000 وحدة صناعية بـ 3 مجمعات جديدة

فى إطار المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز للترخيص" لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع في مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وخلق محاور تنموية جديدة وخاصة في صعيد مصر، أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ 3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد وهي (قنا– أسيوط – أسوان) وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية، كما ستعلن الهيئة عن وحدات المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية المتوافرة في كل من بني سويف والمنيا والبحر الأحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر.

7.1 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك الإسكندرية فى يوليو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، قامت بالإفراج عن مشمول 9 آلاف و592 شهادة جمركية خلال يوليو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الاسكندرية خلال يوليو الماضي بلغت نحو مليار و688 مليونًا و500 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و399 مليونًا و858 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و80 مليونًا و156 ألف جنيه.

إلزام شركات الاتصالات باستخدام أكواد التفعيل لعدم إشراك العملاء فى خدمات دون علمهم

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتفعيل ضوابط وقواعد تقديم خدمات القيمة المضافة لضمان عدم إجبار العملاء على الاشتراك، وإلزام مقدمي الخدمات بإرسال أكواد تفعيل وتأكيد طلب الخدمات، وأيضا رسائل بكيفية إلغاء الخدمات والبيانات الخاصة بالخدمة (اسم الخدمة وقيمتها المالية) وذلك فى إطار العديد من الإجراءات التى يتخذها الجهاز لدعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التقرير النصف سنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن الفترة من يناير إلى يونيو 2022، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار حرص الجهاز على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري.

التخطيط: 402 مركز تكنولوجى تقدم 289 خدمة خلال "يونيو 2022"

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي لإنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية "يونيو 2022".

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مؤكدة أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 هو “رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري” مشيرة إلى تحقيق الكثير من الانجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية، تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية، مضيفة أن العام المالى 2021-2022 شهد تنفيذ العديد من المشروعات فى هذه المجالات، إلى جانب توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل مرتفعة الجودة للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة وايضا التطبيقات المكانية التى تساعد فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية الي المناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الآداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها.

"تصديرى الصناعات الكيماوية": 30 شركة تشارك فى بعثة تجارية لتنزانيا 26 سبتمبر

ينظم المجلس التصديري ‏للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع كلا من المجلس التصديري للأثاث والمكتب التجاري المصري فى ‏تنزانيا، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" كجهة استشارية، بعثة التجارية لدولة تنزانيا خلال الفترة من 26-30 سبتمبر 2022‏ بدعم بنك مصر كجهة تمويليه.

وأعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس، مشاركة 30 شركة في البعثة، وأن فعاليات البعثة تضم في اليوم الأول لها لقاء تعريفي للشركات المشاركة باحتياجات السوق التنزاني والقوانين الخاصة بالاستثمار والتجارة في تنزانيا، على أن يتم ترتيب زيارات ميدانيه للشركات للأسواق في تنزانيا للوقوف على أسعار المنتجات واحتياجات السوق.

وبحسب "أبو المكارم"، يتضمن اليوم الثالث ترتيب لقاءات ثنائية واجتماعات ما بين رجال الأعمال والشركات في الجانبين تم الاعداد والترتيب لها مسبقا ويتم خلال اليوم الرابع عمل زيارات ميدانية للشركات المصرية لنظيرتها التنزانية وللمناطق الصناعية المتواجد بها هذة الشركات وذلك بناء علي اللقاءات والاتفاقات التي تمت في اليوم الثالث.

أضاف "أبو المكارم"، أنه يتم الترتيب أيضا لبعثة تجارية إلي كينيا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر في الفترة من 4-8 أكتوبر مموله بالكامل من بنك مصر كشريك راعي للبعثات التجارية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ويشارك في البعثة المجلس التصديري لمواد البناء.