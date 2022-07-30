العناية بالبشرة.. لماذا تعتبر الكريمات الليلية مهمة لبشرتك؟

كتبت إيناس البنا

يعد روتين العناية بالبشرة مهم لأنه يساعد على الحفاظ على جلد صحي، وقد تتبع روتينًا شديد الدقة للعناية بالبشرة، حيث يحصل الجلد على تغذية صحية ويساعد أيضًا على منع حب الشباب والبثور والجفاف ومشاكل الجلد الأخرى.

وفقا لموقع" webmd"، في حين أنه من المهم أن تتبع روتينًا أثناء النهار وكذلك في الليل ، فمن الضروري أن تقوم بتضمين كريمات الليل أو المرطبات في روتين العناية بالبشرة الليلي.

يمكن أن يكون استخدام الكريمات الليلية مفيدًا للغاية للبشرة لأنها لا ترطب البشرة أو ترطبها فحسب، بل تعمل أيضًا على إصلاح البشرة.

تتوفر كريمات ليلية متخصصة تتعامل مع بعض مشاكل البشرة وتساعد على التئام الحالة، يتم إصلاح بشرتك في الليل، وبالتالي من المهم أن تحافظ على ترطيب البشرة جيدًا.

أهمية الكريمات الليلية لبشرتك



يساعد على ترطيب الجلد:



عندما تنام ليلاً، يقل إنتاج الزيت في الجلد مما قد يجعل الجلد جافًا، يساعد استخدام كريم الليل على حبس الرطوبة ويقلل أيضًا من فرص جفاف بشرتك.

يمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة:



تتجدد البشرة ليلاً وتساعد الكريمات الليلية على زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، ويساعد إنتاج الكولاجين في الجلد على منع التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يساعد على تحسين الدورة الدموية:



عند وضع كريمات الليل، يمكنك تدليك بشرتك برفق، وهذا سيمكنك من تحسين الدورة الدموية، عندما تكون الدورة الدموية جيدة ، فإنها تساعد على طرد السموم من الجلد مما يساعد على التخلص من حب الشباب والبثور والبثور.

يساعد على تهدئة البشرة:



يتعرض الجلد للأوساخ والغبار طوال اليوم مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد، يساعد وضع الكريمات الليلية على تهدئة الجلد المتهيج ويمكنه أيضًا تقليل الالتهابات إذا ظهرت.