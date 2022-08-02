400 طالب وطالبة يتقدمون للقدرات بكلية التربية الرياضية جامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بلغ 400 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الكلية بدأت فى استقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2022/2023 من الأحد الموافق 31 يوليو، حيث قام الطلاب بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق ويستمر التسجيل على الموقع حتى 6أغسطس .

هذا وطالب الدكتور ناصر مندور جميع الطلاب بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على سلامتهم .

يتم إجراء اختبارات القدرات بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فيما أكد الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أن الاختبارات تشمل كشف طبي يقوم خلاله الطالب بإجراء قياس الطول والوزن وقوام والإضافة إلى اختبار شخصي وجميع هذه الاختبارات يحصل خلالها الطالب على لائق او غير لائق، بالاضافة إلى اختبارات معرفة ومهاري و بدني.