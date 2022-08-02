اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

400 طالب وطالبة يتقدمون للقدرات بكلية التربية الرياضية جامعة القناة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:04 م
400 طالب وطالبة يتقدمون للقدرات بكلية التربية الرياضية جامعة القناة جانب من اختبارات القدرات
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بلغ 400 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الكلية بدأت فى استقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2022/2023 من الأحد الموافق 31 يوليو، حيث قام الطلاب بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق ويستمر التسجيل على الموقع حتى 6أغسطس  .
 
هذا وطالب الدكتور ناصر مندور جميع الطلاب بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على سلامتهم .
 
يتم إجراء اختبارات القدرات بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 
 
فيما أكد الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أن الاختبارات تشمل كشف طبي يقوم خلاله الطالب بإجراء  قياس الطول والوزن وقوام والإضافة إلى اختبار شخصي وجميع هذه الاختبارات يحصل خلالها الطالب على لائق او غير لائق، بالاضافة إلى اختبارات معرفة ومهاري و بدني.
 
IMG-20220802-WA0058
اختبارات القدرات
 
IMG-20220802-WA0053 (1)
اختبارات القدرات
 
IMG-20220802-WA0054
اختبارات القدرات
 
IMG-20220802-WA0053
اختبارات القدرات
 
 

جامعة قناة السويس

كلية التربية الرياضية

امتحانات القدرات

الإسماعيلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة