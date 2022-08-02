وزير خارجية الصين يوجه رسالة تحذيرية للسياسيين الأمريكيين بسبب تايوان

حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي مرة أخرى من أن السياسيين الأمريكيين الذين "يلعبون بالنار" بشأن مسألة تايوان "لن يصلوا إلى نهاية جيدة".

وقال وانج يي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية إن تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها لن يؤدي إلا إلى فقدان مصداقيتها، مؤكدا ان فضح أفعالها التنمرية سيظهر أنها أكبر تهديد للسلام العالمي اليوم.

فيما قالت وسائل إعلام، إن الصين أغلقت مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية قبيل وصول بيلوسي إلى تايوان.

فيما قالت وكالة رويترز للأنباء، إن مقاتلات حربية صينية تحلق بكثافة قرب مضيق تايوان قبيل وصول طائرة "بيلوسي" إلى تايبيه.

هذا وقد أدان جون كيربى، المنسق الاستراتيجى للاتصالات في مجلس الأمن القومي، التصعيد الخطابي من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى المنطقة، وقال للصحفيين، الاثنين: "لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة، بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية، في نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني في أو حول مضيق تايوان".