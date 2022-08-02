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"واس": السعودية ترحب بإعلان بايدن القضاء على زعيم القاعدة أيمن الظواهري

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:25 ص
"واس": السعودية ترحب بإعلان بايدن القضاء على زعيم القاعدة أيمن الظواهري أيمن الظواهري
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري ، الذي يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.


وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكدت حكومة المملكة على أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.


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