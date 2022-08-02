نقابة المهندسين: لن ندخر جهدا فى سبيل تحسين الخدمة الصحية للأعضاء وأسرهم

كتبت آية دعبس

عقدت لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس الاستشارى إيهاب خضر وكيل النقابة أولى جلساتها، بحضور المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس نير حمدى وكيل لجنة الرعاية الصحية، والمهندس محمد ماهر مقرر لجنة الرعاية الصحية.

وفى كلمته الافتتاحية رحب المهندس إيهاب خضر بأعضاء اللجنة، مؤكدا أن اللجنة لن تدخر أى جهد فى سبيل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمهندسين وأسرهم، مشددا على أن اللجنة من أهم اللجان النقابية كونها تمس حياة المهندسين وأسرهم.

وشدد خضر على ضرورة مواجهة كافة المشاكل التى تواجه مشروع الرعاية الصحية والتعامل معها بكل حزم، وحلها فورا من خلال العمل الجماعى لأعضاء اللجنة، مع ضرورة السرعة فى الأداء والإنجاز.

وطالب خضر بتقديم كل عضو من اللجنة مقترحات لوضع ضوابط خاصة بمشروع الرعاية الصحية لمناقشتها لاعداد لائحة جيدة للمشروع لاعتمادها من هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى، بما يضمن تقديم خدمة لائقة للمهندسين دون الإضرار بالمشروع.

وفى كلمته المقتضبة عبر المهندس نير حمدى رئيس شعبة الهندسة المدنية ووكيل لجنة الرعاية الصحية عن أمله أن تبدع اللجنة فى تقديم الخدمة للمهندسين وأسرهم ، مطالبا بضرورة إعادة دراسة اللائحة، لمساعدة المستحقين للرعاية الصحية فى حالة وفاة العائل لهم وغير مسدد لمشروع الرعاية لمدة سنتين، كون اللائحة تحرم انضمام أسرته لمشروع الرعاية الصحية.

فيما عبر المهندس محمد ماهر عبدالحليم عضو المجلس الأعلى للنقابة ومقرر اللجنة عن أمله فى تعاون أعضاء اللجنة وبذل كل الجهد لتقديم خدمة صحية لائقه بالمهندسين ، مشيرا إلى انه سيتم تشكيل اللجان الفرعية للجنة الرعاية الصحية، للبدء فورا فى الاجتماع لكل لجنة فرعية والعمل كفريق عمل لاتخاذ القرارات المناسبة وتصعيدها للجنة الرئيسية.

ناقش أعضاء اللجنة عدة نقاط هامه علي رأسها تحديد المدة الزمنية لقبول الاشتراك بالمشروع ، وكيفية مساهمة المشروع في الحالات الحرجة كما شهد اجتماع اللجنة تشكيل اللجان المنبثقة .