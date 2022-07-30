نقابة المهندسين بالإسكندرية تختتم أولى الدورات التدريبية المجانية للشباب

اختتمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، أولى الدورات التدريبية المجانية لشباب المهندسين وطلاب كلية الهندسة، اليوم السبت، ضمن المبادرة التى أطلقتها لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، ولجنة التدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى.

وتسلم الطلاب شهادات إتمام الدورة التدريبية " Basic Embedded C " وشارك فيها 80 متدربا من حديثى التخرج وطلاب كلية الهندسة، ولاقت الدورة التدريبية إعجاب المشاركين فيها لمساعدتهم فى تأهيلهم لسوق العمل.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين لجنة الشباب ولجنة العلوم الهندسية والتدريب بإطلاق مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية المجانية لشباب المهندسين خلال الفترة المقبلة فى مختلف التخصصات كما سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من الدورات المجانية فى مختلف التخصصات دعماً للمهندسين حديثى التخرج وطلاب الهندسة.