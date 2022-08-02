نقابة البيطريين: صرف باقى المستحقات المقدمة لصندوق التكافل حتى 30 أبريل

كتبت آية دعبس

أعلنت إدارة صندوق التكافل الاجتماعى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، النقيب العام للأطباء البيطريين، صرف مستحقات الأطباء البيطريين المتقدمين للصرف حتى 30 أبريل 2022، ومنح الوفاة حتى 30 يوليو 2022.

وأوضح مجلس إدارة الصندوق، فى بيان، أنه تم صرف مستحقات بإجمالى مبالغ قدرت بحوالى مليون وستمائة وستة وسبعون ألف جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من 2022، وطالب مجلس إدارة الصندوق، الأطباء البيطريين أو مندوبى النقابات الفرعية " بالتفويض الرسمى" استلام مستحقات الأعضاء من مقر الصندوق.

يذكر أن الجمعية العمومية للأطباء البيطريين، كانت قد رفضت مقترح إنشاء صندوق للتكافل جديد، وتعديلات لائحة صندوق الغارمين والابقاء على الحالية.