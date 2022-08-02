ندوة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى قرية منشية النوبة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمقر الجمعية الزراعية بقرية منشية النوبة بمركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وشرح اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكبار المزارعين بناحية منشية النوبة، وذلك تحت شعار "التأمين الصحي الشامل حلم لكل المصريين"، وفي إطار خطة التثقيف والتوعية المجتمعية والتعريف بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد قال رأفت صادق بإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بفرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، أن قانون التأمين الصحي الشامل هو قانون الزامي على جميع المواطنين يتم تطبيقه على مراحل بالمحافظات المختلفة، ومنها محافظة الأقصر التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل بعد محافظة بورسعيد.

ووجه رأفت صادق حديثه إلى المواطنين هدف الإنضمام للتأمين الصحي الشامل وضرورة التسجيل في أقرب وحدة صحية أو مركز طبي للمنتفع، وتقديم الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة طب الأسرة وفتح الملف الطبي، وذلك للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية والاستفادة منها والتي توفرها الرعاية الصحية وتقدم لكل أفراد الأسرة ومن ثم العرض على التخصصات الطبية المختلفة، وعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم، حيث يتم إختيار مكان الخدمة حسب رغبة المريض وفقا للقانون.

وتابع رأفت صادق، خلال الندوة، أنه من حق كل مواطن داخل محافظة الأقصر الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة دون التفرقة بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المنظومة واجهت العديد من الصعوبات في بداية التطبيق منها عدم إلمام المواطن بكيفية التسجيل واستخراج كارنيه طب الأسرة، إلا أن الحملات التثقيفية والتوعوية لهيئة التأمين الصحي الشامل بالقرى والنجوع ساهمت بشكل كبير، واستطاعت أن توجه المواطن بطريقة صحيحة إلى الإجراءات التي يتم إتباعها للحصول على الخدمات الصحية.

كما ناشد المواطنين بسرعة الإشتراك وتسديد الاشتراكات ضماناً ولاستمرارية الحصول على الخدمة، وذلك طبقا للقانون مع التزام الدولة بإعفاء الغير قادرين، حيث قال أن الهدف من الندوات التثقيفية التي تجوب القرى والمدن بالمحافظة هو التعريف بخطوات الحصول على الخدمة الصحية داخل المنظومة، وتذليل العقبات أمام المنتفعين والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين عن نظام التأمين الصحي الشامل والتواصل مع الإدارات المعنية بالفرع.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين عن التأمين الصحي الشامل داخل مستشفيات ووحدات طب الأسرة مطالبين بتفعيل خدمة الطوارئ في الفترة المسائية داخل مراكز ووحدات طب الأسرة بالقرى النائية، نظراً لصعوبة الوصول إلى المستشفى في حالات لدغات العقرب والثعبان وتوفير الأمصال ليلا داخل الوحدات الصحية، بالإضافة إلى صعوبة الحجز عبر الخط الساخن 15344 بسبب العطل المتكرر، ومطالبين أيضا بتفعيل خدمة المواليد والوفيات داخل الوحدة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، كما طالبوا تخصصات مختلفة داخل طب الأسرة لتخفيف المعاناة عن المواطن وتيسيرا عليه للحصول على الخدمات الطبية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن عدد من الندوات التثقيفية التي يعقدها الفرع بالجمعيات الزراعية خلال الأسابيع القادمة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر بناء على توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.



ندوة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى قرية منشية النوبة بالأقصر (2)