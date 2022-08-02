نتيجة الثانوية 2022.. حصول الطلاب الناجحين على بيان نجاح للتقديم للكليات

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يستطيع الطالب الحصول على بيان نجاح من الإدارة العامة للامتحانات للتقديم فى الجامعات المختلفة والكليات العسكرية، موضحة أن مستخرج بيان النجاح معتمد ومختوم ويتم اعتماده فى جميع الجهات والجامعات سواء الخاصة أو الحكومية.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أى مصداقية.