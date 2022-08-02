نائب محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة الواقع بطريق المحلة / الجابرية، يرافقه اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حى أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حى ثان المحلة، والمهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، والمهندس عبد الناصر جاد مدير مصنع التدوير.

وشهدت الجولة متابعة أعمال الحفر لاستبدال التربة استعداداً لصب أرضية منطقة التخمير بالمصنع و التجهيز لأعمال البنية التحتية بها ( خطوط الصرف الصحى - الصرف الصناعى - الدفاع المدنى - الكهرباء ) كما يتم استكمال أعمال السور الخارجى والبوابات.

كما شهدت الجولة متابعة أعمال الرصف بشارع سكة قطور الواقع بنطاق حى ثان المحلة حيث يتم وضع طبقة الأساس و امتدت الجولة بنطاق حى أول حيث تجري أعمال التشجير و التجميل للجزيرة الوسطى بطريق كفر الشيخ مرورا بميدان الزراعة و انتهت الجولة بمنطقة أبو دراع حيث تم نقل السوق الموجود بالمنطقة و كذلك أعمال النظافة و التجميل بشارع نعمان الأعصر.