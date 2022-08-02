مستشفيات قنا الجامعية تستقبل سائحة ألمانية تعرضت لحادث سير

قنا صابر سعيد

اطمئن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى على حالة مصابة جنسيتها الألمانية استقبلتها مستشفيات قنا الجامعية إثر تعرضها لحادث سير.

ومن جانبه، قال الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه فور استقبال المصابة بالحادث تم إجراء جميع الفحوصات الطبية ومناظرتها على جميع الأقسام الطبية المختصة.

وأكد الدكتور أحمد فتحي، مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعية، أنه تبين وجود خلع بالمرفق الأيسر تم رده تحت تأثير البنج الكلى، كما وجد أيضا كسر بالمشطية الثانية بالقدم اليسرى، وتم عمل جبيرة طبية ممتدة تحت الركبة.