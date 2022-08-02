مدير المعهد القومى للاتصالات: مبادرة مصر الرقمية مجانية وتضم 10 مستويات للتدريب

أحمد عبد الرحمن

كشفت إيمان صبحي مشهور، مدير المعهد القومي للاتصالات، تفاصيل مبادرة مصر الرقمية، موضحة أنها تمنح شهادة دولية معتمدة.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة شباب مصر الرقمية تستقبل الشباب الخريجين من كافة الكليات.

وأوضحت إيمان صبحي مشهور، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن مبادرة شباب مصر الرقمية عبارة عن وحدات رقمية تضم 10 مستويات لتدريب الشباب في عدة مجالات، مشيرة إلى أن مبادرة شباب مصر الرقمية مجانية 100 %، وأحيانا يتم تقديم حوافز مادية للدارسين، والمبادرة تتعاون مع مجموعة من الشركات الدولية.

ولفتت إيمان صبحي مشهور، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى أن شهادة المبادرة دولية، تتيح لحاملها العمل داخل وخارج مصر، لأنها تؤهل الشخص تقنيا وتزوده بمهارات العمل الحر.

واختتمت أنه تم تدشين مبادرة مع بنك ناصر الاجتماعي، تتيح المشترك في المبادرة الحصول على قرض بفائدة صفر، ولكن بمصاريف إدارية 5 %، يسددها خلال 3 سنوات، حتى مبلغ 30 ألف جنيه لشراء لاب توب.