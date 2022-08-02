محافظة الإسكندرية تستضيف مباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام غانا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الاسكندرية استضافة مباراة الإياب لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام غانا يوم 7 أغسطس المقبل، على شاطئ إسحاق حلمى، وذلك فى إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على دعم الأنشطة الرياضية والتشجيع على إقامة وممارسة الفعاليات والرياضات الشاطئية المختلفة على شواطئ الإسكندرية.

ووجه المحافظ رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بضرورة الإعداد والتجهيز الجيد لشواطئ الإسكندرية لاستقبال أية فعاليات رياضية دون إزعاج لروادها، وإظهار الشواطئ بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة الإسكندرية.

هذا وقد رحب المحافظ بإقامة مباراة الإياب لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا "موزمبيق 2022" ، والتي من المقرر أن تقام يوم 7 أغسطس المقبل، على شاطئ اسحاق حلمي، متمنيا الفوز للمنتخب المصري، وأكد الشريف أن شواطئ الإسكندرية ترحب باستقبال أية فعاليات رياضية، حيث تم توجيه الادارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد للاستعداد الجيد والحرص علي نظافة الشواطئ، وتجهيز دورات المياه وغرف خلع الملابس ، لافتا إلى أن هذه المباراة ليست الأولى التي تستضيفها شواطئ الإسكندرية.

ومن جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف، لم ولن تدخر جهدا لكي تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام اهلها وزائريها، مؤكدا أن شاطئ اسحاق حلمي يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح باقامة الفعاليات الرياضية عليه بشكل متميز، مشيرا إلى إن حضور المباراة القادمة سيكون متاح بالمجان للجمهور داعيا الجمهور للتوافد علي ملعب الشاطئ لمؤازرة الفريق الوطني في مباراته الهامة.