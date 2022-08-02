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لرفع الفتن عن السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة "دقلو" يشهد ختم القرآن

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:51 م
لرفع الفتن عن السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة "دقلو" يشهد ختم القرآن دقلو
كتب عبد الوهاب الجندى

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شهد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ختمة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله مع حفظة القرآن الكريم بالجنينة بمسجد الشرطة اليوم، لرفع البلاء والفتن عن عباده، وفق وكالة الأنباء السودانية.

ودعا خلال مخاطبته الأئمة ورجال الدين، إلى ضرورة تكثيف الدعوة إلى الله بين الناس بالحسنى، وحثهم على الوحدة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وأن الدنيا لا قيمة لها وأنها دار ممر وليست دار مقر، ولا تستحق أن يقتل مسلم أخاه المسلم بدون وجه حق، ومحاربة الفتنة التي هي أشد من القتل، مطالبا المشايخ والأئمة بالدعوة إلى حقن الدماء والتمسك بالوحدة الوطنية، خاصة وأن السودان مستهدف.

وشد دقلو على ضرورة العمل بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أكدت ان الناس سواسية لا فرق بينهم، ووجهت بالسعي بين الناس بالحسنى والتناصح والتواصي بالحق مطالبًا بالدعاء للسودان وأهله لتجنب دعاة الفتنة ممن يريدون تفكيك السودان. وأضاف: "السودان لو تفكك لن يتلم" .

وأكد دقلو التزامه بدعم أهل القرآن والخلاوي والمساجد حتى تؤدي دورها الإسلامي والإنساني، ولفت إلى أن المؤشرات أكدت أن نسبة الزراعة بغرب دارفور بلغت مائة بالمائة، وهو مؤشر جيد لعودة الحياة إلى طبيعتها .

ختم القرآن في السودان
ختم القرآن في السودان

 

دقلو
دقلو

 

مشايخ السودان
مشايخ السودان

 


دقلو

السودان

ختم القرآن

مجلس السيادة السودان

محمد حمدان دقلو



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