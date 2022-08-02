قطع أثرية إسلامية.. نسخة نادرة من المصحف المذهب بمتحف آثار الغردقة.. صور

يضم متحف آثار مدينة الغردقة، عدة قطع أثرية مختلفة ترجع للعصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والحديث، ويبلغ عدد تلك القطع أكثر من 2000 قطعة، ومن بينها نسخة نادرة للمصحف الشريف المذهبة.. تعرف على تلك النسخة فى المعلومات الأتية:

- تعرض نسخة المصحف الشريف لأول مرة لها بمتحف آثار الغردقة، حيث انها من القطع الأثرية الاسلامية النادرة.

- يرجع تاريخ نسخة المصف الشريف للعصر العثمانى ومؤرخة فى عام 1259 هجرية الموافق 1843 ميلادية

- كتبها السيد على النورى، من العصر العثمانى والصفحة الأولى منه مزخرفة بزخارف نباتية مذهبة وملونة وتضم صورة الفاتحة الصفحة الثانية تضمن بداية صورة البقرة.

- تقع تلك النسخة داخل متحف اثار الغردقة بالقرب من القطع الأثرية الخاصة بالأسرة العلوية، بنهاية المتحف حيث انها تم وضعها داخل قطعه زجاجية من العرض المتحفى، مع وجود عدد من الاثار الدنية المختلفة بجوارها.