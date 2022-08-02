اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع أثرية إسلامية.. نسخة نادرة من المصحف المذهب بمتحف آثار الغردقة.. صور

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:30 ص
قطع أثرية إسلامية.. نسخة نادرة من المصحف المذهب بمتحف آثار الغردقة.. صور نسخة المصحف الشريف النادرة بمتحف آثار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يضم متحف آثار مدينة الغردقة، عدة قطع أثرية مختلفة ترجع للعصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والحديث، ويبلغ عدد تلك القطع أكثر من 2000 قطعة، ومن بينها نسخة نادرة للمصحف الشريف المذهبة.. تعرف على تلك النسخة فى المعلومات الأتية:

 

- تعرض نسخة المصحف الشريف لأول مرة لها بمتحف آثار الغردقة، حيث انها من القطع الأثرية الاسلامية النادرة.

 

- يرجع تاريخ نسخة المصف الشريف للعصر العثمانى ومؤرخة فى عام 1259 هجرية الموافق 1843 ميلادية

 

- كتبها السيد على النورى، من العصر العثمانى والصفحة الأولى منه مزخرفة بزخارف نباتية مذهبة وملونة وتضم صورة الفاتحة الصفحة الثانية تضمن بداية صورة البقرة.

 

- تقع تلك النسخة داخل متحف اثار الغردقة بالقرب من القطع الأثرية الخاصة بالأسرة العلوية، بنهاية المتحف حيث انها تم وضعها داخل قطعه زجاجية من العرض المتحفى، مع وجود عدد من الاثار الدنية المختلفة بجوارها.

 

 
IMG_8937
نسخة المصحف الشريف النادرة بمتحف آثار الغردقة 

IMG_8938
نسخة المصحف الشريف النادرة بمتحف آثار الغردقة 

IMG_8939
نسخة المصحف الشريف النادرة بمتحف آثار الغردقة 

IMG_8940
نسخة المصحف الشريف النادرة بمتحف آثار الغردقة 
 
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

المصحف الشريف

نسخة نادرة من المصحف الشريف

متحف اثار الغردقة

المصحف المذهب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة