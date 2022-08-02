فيديو لمنطقة تنفيذ الغارة الأمريكية على زعيم القاعدة أيمن الظواهرى

كتب أحمد عرفة

نشرت قناة العربية، فيديو من منطقة تنفيذ الغارة الأمريكية التى قتلت زعيم تنظيم القاعدة فى أفغانستان أيمن الظواهري، وذلك بالعاصمة الأفغانية كابول.

صور خاصة لــ #العربية من منطقة تنفيذ الغارة الأميركية التي قتلت #أيمن_الظواهري pic.twitter.com/k8yXOuhMb1 — العربية (@AlArabiya) August 1, 2022

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان.

وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.