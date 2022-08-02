فصل الكهرباء عن منازل مقامة على أراضى أملاك دولة وإزالة بناء مخالف بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن ملفي تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة التي تضعها المحافظة على قائمة أولوياتها، لما يمثلانه من أهميه قصوى للقيادة السياسية، باعتبارهما وثيقي الصلة بحفظ أمن وضمان استقرار كافة المواطنين على أرض الدولة، قائلاً إن تقنين أوضاع المخالفين والمتعديين على أملاك الدولة لا يحقق الإستفادة الحالية لهم فحسب، بل يستفيد منه الأبناء والأحفاد دون تحملهم لأدنى أنواع المساءلة القانونية

وفي هذا الإطار كلف المحافظ، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لمتابعة المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية تقنين أوضاعهم المالية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية قيام الإدارة بتشكيل لجان بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة أملاك الدولة واسفرت أعمال اللجان عن فصل التيار الكهربي عن 3 منازل ومحطة لتموين السيارات بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية، وكذلك فصل التيار الكهربي عن أحد المنازل بزمام الوحدة المحلية بقرية صان البحرية وذلك بحضور السيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر والأستاذ عبادة محمد عبادة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية.

أكد المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة، وذلك تيسيراً على المواطنين من خلال لجان التقنين بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من رصد حالتين بناء بعزبة مندلية الكبيرة بنطاق الوحدة المحلية بالزرزمون وتبين انهم حاصلين على تراخيص قانونية..

وفي سياق متصل، تم تنفيذ إزالة لأعمده دور ثالث علوي بناحية عزبة الأعصر التابعة لقرية حوض نجيح زمام الوحدة المحلية بالزرزمون

كما تم إزالة لأعمده حديدية خارج الحيز العمراني بناحية عزبة حسين تيمور العلاقمه على مساحة 200 متر وتم تطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ حملة إزالة لسقف بالدور الثاني علوي ببندر بلبيس على مساحه 50 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.