فرص عمل فى محافظة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت محافظة الاسكندرية عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين حيث إعلان حي الجمرك علي صفحته برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس وإدارة اللجان والمجالس ومنسق وحدة السكان بالحى.



وأعلن حي الجمرك أن العمل متاح للخريجين من المؤهلات العليا وفوق متوسط ومتوسط، والتي تبدأ من سن 18 سنة وحتي 45 سنة ومنها يفضل الخبرة وبدون خبرة.



وكانت الوظائف المطلوبة هي "محاسب ، تخطيط ومتابعة ، فني حياكة ، مراقب جودة ، عمالة ، ضباط أمن ، مبيعات ، مشرف مبيعات ، مندوب ، عمال مخازن ، سائقين كلارك ، مراقب جودة ، امين مخازن ، عمال حياكة ، عدد نسبة 5% ويتم عرض فرص العمل الشهرية من قبل إدارة القوى العاملة بالجمرك .





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