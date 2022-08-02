غلق 3 منشآت طبية لمخالفتها شروط التراخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين .

شدد محافظ البحيرة علي ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لضبط المخالفين مع إتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين .

وفى هذا السياق قامت الادارة العامه للمراجعة الداخليه والحوكمة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة و إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بحمله مكبرة علي المنشآت الصحية بمدينة النوبارية الجديدة

أسفرت الحملة عن ضبط 4 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وغلق 3 منشآت طبية أخرى تدار بدون ترخيص، كما تم توجيه إنذارات مخالفة اشتراطات ترخيص واتباع سياسيات مكافحة العدوي، بالإضافة إلى رصد بعض السلبيات بـمنشآت طبية خاصة وتم تلافيها أثناء المرور.