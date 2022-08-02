صور.. وحدة السكان بالأقصر تنظم ندوة عن التغيرات المناخية بمدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فعاليات ندوة عن التغيرات المناخية في مقر مؤسسة رواد المعرفة للتنمية بأرمنت، وذلك بالتعاون مع منصة الأقصر المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ العالمية cop 27 والتي يرعاها المكتب العربي للشباب والبيئة، والتي تستهدف رفع الوعي بقضايا التغيرات المناخية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

وتقول رجاء شوقي مدير وحدة السكان بالمحافظة، أنه تأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات والأنشطة التعريفية بأضرار وآثار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع والأفراد، وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض، وعلى حياة البشر بشكل عام، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وتضيف رجاء شوقى، أنه أدار فعاليات تنظيم الندوة فاطمة عبادى عضوة الفرع، والتي تحدثت عن التغيرات المناخية وتأثيرها وكيفية التكيف مع التغير المناخى، وذلك بالتعاون مع المنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، حيث تناولت الندوة كيفية تعامل المرأة مع التأثير العسكى للمناخ بالترشيد فى استهلاك الموارد، لإستغلال أسطح المنازل فى الزراعات الخضراء وذلك بحضور عدد 25 سيدة.

وأفادت رجاء شوقي مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الوحدة ستقيم العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتعريف بالمتغيرات المناخية بكل مراكز وقرى محافظة الأقصر، وذلك في إطار الاستمرار في تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات بهدف نشر الوعى بقضايا تغير المناخ وإلقاء الضوء على ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، والتعريف والتوعية بقمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.















