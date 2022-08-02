"صلاح" صانع "المنشات" حول دراجته لمشروع متنقل يساعده فى تسويق منتجه.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

دائما نشتاق إلى ماضينا وأيام البساطة والخير والبركة وعند مشاهدة أدوات تراثية أو قديمة نتذكر دائما الذكريات الجميلة ونعود بالذاكرة لمواقف حدثت في الماضي والزمن الجميل أيام الأجداد وحضورهم بيننا وبساطة وجمال الأدوات التي كانوا يستخدمونها ورغم التطور الذي نشهده الآن ستظل أدوات أجدادنا محتفظة بمكانتها مهما مر الزمان.

وفي هذا الصدد رصدت عدسات "اليوم السابع" لقاء مع أحد صناع المنشة اليدوية رجل بسيط يخرج من بيته للسعي على رزق أبنائه.

يبدأ صلاح مقبل صاحب الـ52 عاما يومه من الساعات الأولى من كل صباح لجمع الشكائر البلاستيك والاتجاه نحو البلد الذي جاء يومها

يختار العم "صلاح" كل يوم بلد ليكون يوم العمل بها ويقوم بتوزيع أيام الاسبوع كل يوم في بلد جديد حاملا معه كل احتياجاته وأدواته التي يستخدمها في صناعه "المنشة" داخل صندوق الدراجة الخاصة به.

دراجة بصندوق أو عربية كما يطلق عليها العم "صلاح" هي مشروعة الذي يعتمد عليه في جلب الرزق حيث يتوجه يوميا إلى بلد جديد ومكان جديد ويبدأ إنزال الكرسي البلاستيك الذي يحمله داخل صندوق الدراجة ليبدأ عمله حيث يجلس في مكانه يصنع ويبيع في نفس الوقت.

وتتلخص مكونات عمل "المنشة "اليدوي في أدوات وأشياء بسيطة جدا عبارة عن شكائر بلاستيك، عصي خشبيه، مسمار، بلاستر لاصق.

ويبدأ العم "صلاح" تنسيل وفك الشكائر البلاستيك وترتيبها بجوار بعضها البعض لتكوين عدد كبير من الخيوط البلاستيك ثم يبدأ بوضعها حول العصي الخشبية وتثبيتها بمسمار في العصي ويبدء في لف شريط اللاصق عليها "البلاستر" لتخرج بالشكل النهائي للمنشة اليدوية.

وقال "صلاح" اتنقل من بلد لأخرى سعيا على رزق أولادي وتسويق منتجي والذي يعد منتج من الزمن الجميل، وكل منتح أو سلعة لها زبونها الخاص بها ومنتجي زبونة في كل مكان وليس في القري والأرياف فقط كما يقول البعض، دائما ما أقوم ببيع منتجي في المدن أيضا.

وتتراوح أسعار "المنشة "ما بين 5 جنيهات و15 جنيها، فالصغيرة القماش تستخدم في تنظيف الملابس والأحذية وسعرها 5 جنيهات، أما الكبيرة البلاستيك فسعرها 15 جنيها ومن الممكن أن أبيعها بـ10 جنيهات إذا تطلب الأمر.