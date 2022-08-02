شاب يتخلص من حياته حزنا على وفاة والدته فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أقدم شاب على إنهاء حياته، لمروره بأزمة نفسية سيئة، لوفاة والدته بمنطقة الحكر في نطاق قسم ثان شرطة كفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.



تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم ثان شرطة كفر الشيخ، بلاغًا من "محمد.ز.ا"، يقيم بمنطقة الحكر بدائرة القسم، بإقبال نجله "مصطفى"، 22 سنة، على إنهاء حياته شنقًا مستخدمًا حبل.



انتقلت قوة من قسم ثان شرطة كفر الشيخ إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين وجود الجثة معلقة بحائط الغرفة، ملتفًا حول الرقبة حبل، وبسؤال والده المذكور أفاد باكتشافه إنهاء نجله حياته بتلك الطريقة لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ فترة كبيرة، حزنًا على وفاة والدته، ولا يتهم أحد بالتسبب في وفاته.



وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية فيها، ووجود حز بالرقبة، لالتفاف الحبل حولها، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، و الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



كشفت تحريات الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، عن صحة ما جاء بأقوال والد الشاب ، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، تحرر المحضر رقم 2016 لسنة 2022 إداري قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.