سمك "الرقاد" الكيلو بـ 70جنيها وفوائده عديدة للجسم داخل أسواق بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

لكل سمك مكان يعيش فيه ومواصفات يتميز بها عن باقى الأنواع، ففى سوق الأسماك ببورسعيد ترى نوع قليل ولا يوجد لدى كل التجار لصعوبة صيده بوجوده فى أرضية مياه البحر ألا وهو سمك الرقاد.

سُمى السمك بالرقاد نظراً لأنه يرقد فى قاع البحر، وتعيش هذه الأسماك، فى القيعان البحرية التى تقل أعماقها عن 40 متراً والتى من بينها البحر الأبيض المتوسط الذى يقع شمال محافظة بورسعيد، وتدفن جسمها فى الرمال ولا تُبقى إلا عينيها ظاهرتين وهى تتغذى على القشريات والأسماك.

يتميز جسم سمكة الرقاد بأن له شكل القمع المثلث، كما أن فمها عريض للغاية، ومقدم رأسها ممتد للأمام، وظهرها ذات لون داكن لا يظهر فى الرمال بشكل سهل، وبطنها فاتح اللون يقترب من الأبيض أو الرمادى.

قال أحمد مزروع - بائع سمك ببورسعيد، لـ "اليوم السابع"، أن هذه النوع من السمك له فوائد عديدة، فهو يشبه سمك الشبيين الذى يطلق عليه "مسمار الظهر"، مشيراً إلى أنه ينصح الجميع بتناوله لفوائده العديدة للجسم.

أوضح "مزروع"، أن سمك الرقاد يعيش فى قاع المياه ولذلك يحتاج إلى شباك تصل إلى أرض مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك يتطلب مجهود أكبر من الصيادين فى عمليات صيد سمك الرقاد، لافتاً إلى أنه لا يوجد بكميات كبيرة فى السوق.

وأضاف بائع الأسماك ببورسعيد، أن سعر المتوسط لسمك الرقاد فى السوق يكون 70 جنيه للكيلو، ويزيد ويقل على حسب تواجد السمك بكميات لدى محال البيع للمستهلك، موضحاً أن هذا السعر مناسب جداً بل وقليل بالمقارنة مع أسعار الأسماك التى تعادل جودتها جودة هذا السمك.

وأشار إلى أن بداية موسم سمك الرقاد يكون فى شهر مايو يبدأ بكميات قليلة ثم يكثر تدريجيا حتى يصل ذروته فى شهور أغسطس وسبتمبر وأحياناً يكون "مبطرخ".

استكمل أحمد مزروع، أن سمك الرقاد يتم تسويته بأشكال مختلفة، فمن الناس من يحبه مقلى ومنه مشوى ومنه بالزيت والليمون، وآخرين يأكلونه شوربة.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذى يُقام على مساحة 20.700 متر مربع حوالى 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإدارى على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



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