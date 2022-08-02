زى النهارده.. شاهد بخلية الأجناد: ضابط استشهد أثناء تفكيك عبوة بمحيط قسم الطالبية

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 6 سنوات، يوم 2 أغسطس 2016، استمعت دائرة الإرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود فى محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال الشاهد سمير عز الدين على، والذى قال بعد حلف اليمين، أنه يعمل عريف شرطة بوحدة مباحث دار القضاء، وعن سؤال المحكمة عن معلوماته حول انفجار محيط دار القضاء، أكد الشاهد أنه كان متواجدا فى خدمته بجوار باب محكمة النقض من الداخل، وأنه أُصيب فى قدمه جراء الانفجار.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات تامر بركة، وسألته المحكمة عن أقواله فى واقعة انفجار دار القضاء العالى، وهنا أكد الشاهد أنه كان يساعد شخصا فى ركن سيارته بالقرب من دار القضاء، فحدث الانفجار ونقل إلى المستشفى ولم يرى شيئا آخر فى الأحداث.

كما نادت المحكمة على شاهد الإثبات إبراهيم الشافعى، الذى سألته المحكمة بعد حلف اليمين عن واقعة انفجار قنبلة أمام قسم شرطة الطالبية، وهنا أكد الشاهد أنه يعمل رئيس وردية فى محطة بنزين المتواجدة أمام قسم شرطة الطالبية، وأنه هو وباقى العاملين فى المحطة عثروا على عبوة ناسفة زرعها مجهولون أسفل سيارة أحد الضباط بقسم الطالبة.

وأضاف الشاهد أن العبوة الناسفة انفجرت فى ضابط المفرقعات أثناء تفكيكها، ونادت المحكمة على شاهد الإثبات سعد ثروت عامل بمحطة البنزين المتواجدة أمام قسم الطالبية، وأكد أنه رأى حقيبة بلاستيك، وأنه توجه للقسم وأبلغ عنها، ثم حضر خبير المفرقعات وأثناء إبطالها انفجرت فيه وتوفى فى الحال.