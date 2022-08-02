زوجة المتوفى بمدينة نصر: "طردته من البيت لخلافات أسرية وصاحبتى تدخلت للصلح"

كتب عبد الله محمود

كشفت زوجة العامل المتوفى فى مدينة نصر، خلال التحقيقات، أن زوجها أشعل النيران فى جسده خلال جلسة صلح جمعت بينهما، بسبب خلافات أسرية، وقالت إنه منذ فترة سابقة نشب بينهما خلافا أسرى، قامت على أثره بطرد زوجها من المنزل وطلبت منه الطلاق، إلا أن إحدى صديقاتها تدخلت لإنهاء الخلاف بينهما وطلبت منها استقباله فى المنزل للتحاور مع بعضهما.

واستكملت زوجة العامل المتوفى، أنها بالفعل قامت باستقبال زوجها فى المنزل، وبدأ فى التحاور مع بعضهما، إلا أنه خلال حديثهما نشب مجددا بينهما خلاف جديد تطور إلى مشادة كلامية ، قام على إثرها الزوج المنتحر بسكب مادة سريعة الاشتعال على نفسه، وقام بإضرام النيران، موضحة أنها كل شي تم بشكل سريع وأنها لم تتمكن من منعه من إشعال النيران فى نفسه ، فقام عقب ذلك بإبلاغ صديقتها والجيران.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عامل بإشعال النيران فى نفسه بعقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "صفوت" عامل في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بحروق في أنحاء الجسم المختلفة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.